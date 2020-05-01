Найдено новое средство от коронавируса

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Исследования позволили группе ученых разработать новое средство, и протестировать на первом коронавирусе SARS. Эксперты доказали связь остроконечных белков SARS-CoV-1 с антителами, которая помогает остановить распространение инфекции. При тестировании выделенного в образцах крови антитела VHH-72 против коронавируса оказалось, что оно не сильно связывается с остроконечными белками. Тогда были скрещены 2 копии антитела, что дало гораздо лучшие результаты. По словам одного из авторов исследования профессора Джейсона Маклеллана, опубликованных на сайте CellPress, это «одно из первых обнаруженных антител, нейтрализующих коронавирус».