2020-05-01T14:11:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Представитель ВОЗ: «Надеяться на то, что эпидемия в стране закончится скоро - не стоит»

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси объяснил причины быстрого распространения коронавируса в стране
Сергей Диндиков
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Эпидемия в стране закончится не скороЭпидемия в стране закончится не скоро
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— Прирост новых случаев заражения в Беларуси один из самых высоких в Европе. За последние недели темп распространения Covid-19 в Беларуси значительно вырос, в связи с чем нет оснований надеяться на то, что эпидемия в стране закончится скоро-не стоит. — заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси.

Бердыклычев дополнил, что действий одного Министерства здравоохранения недостаточно чтобы приостановить прирост заражения. По его мнению, пока власти не прибегнут к мерам физического дистанцирования, темпы будут только расти.

— Власти должны перенести все массовые мероприятия, внедрить системы для удаленной работы, обеспечить меры профилактики на рабочих местах, где удаленная работа невозможна, минимизировать необязательные перемещения.

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