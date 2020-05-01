Представитель ВОЗ: «Надеяться на то, что эпидемия в стране закончится скоро - не стоит»

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— Прирост новых случаев заражения в Беларуси один из самых высоких в Европе. За последние недели темп распространения Covid-19 в Беларуси значительно вырос, в связи с чем нет оснований надеяться на то, что эпидемия в стране закончится скоро-не стоит. — заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси.

Бердыклычев дополнил, что действий одного Министерства здравоохранения недостаточно чтобы приостановить прирост заражения. По его мнению, пока власти не прибегнут к мерам физического дистанцирования, темпы будут только расти.

— Власти должны перенести все массовые мероприятия, внедрить системы для удаленной работы, обеспечить меры профилактики на рабочих местах, где удаленная работа невозможна, минимизировать необязательные перемещения.