2020-05-01T14:19:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 мая 2020 года: 890 новых случая, 93 смерти за все время

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 мая 2020 года
Сергей Диндиков
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Массовые первомайские мероприятия отмененыМассовые первомайские мероприятия отмененыФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минздрав опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в стране.

По данным на 1 мая, в Беларуси зарегистрировано 14 917 случаев COVID-19 (+890 за сутки). После курса лечения и наблюдения медиков выздоровели и выписались 2918 человека (+532 за сутки). Всего проведено 186 262 тестов на выявление коронавирусной инфекции. За все время в республике умерли 93 человека (+4 за сутки): это люди с подтвержденным коронавирусом и рядом хронических заболеваний.

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