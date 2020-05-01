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Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 мая 2020 года: 890 новых случая, 93 смерти за все время
Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 мая 2020 года
Массовые первомайские мероприятия отмененыФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минздрав опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в стране.
По данным на 1 мая, в Беларуси зарегистрировано 14 917 случаев COVID-19 (+890 за сутки). После курса лечения и наблюдения медиков выздоровели и выписались 2918 человека (+532 за сутки). Всего проведено 186 262 тестов на выявление коронавирусной инфекции. За все время в республике умерли 93 человека (+4 за сутки): это люди с подтвержденным коронавирусом и рядом хронических заболеваний.
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