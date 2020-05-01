КП Беларусь
В Витебске 26-летняя таксистка устроила гонки с ГАИ
На улицах Витебска состоялась целая погоня
ГАИ преследует нарушителя
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Как сообщил Телеграм-канал ЧП Беларусь, 30 апреля вечером в милицию сообщили, что автомобиль такси едва не сбил семью на пешеходном переходе с ребенком в коляске.
Наряды ДПС увидели схожий по приметам автомобиль. Началась погоня.
В районе дома 65 по улице Ленина автомобиль удалось остановить. Оказалось, что машиной управляла 26-летняя женщина. Таксистка отказывалась выйти из транспорта и инспекторам пришлось выбить стекло в машине.
В отношении водителя начат административный процесс. Взяты анализы на предмет наличия в организме алкоголя или запрещенных средств.
Видео задержания таксиста-лихача в Витебске.Видео: телеграм канал ЧП Беларусь