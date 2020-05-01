2020-05-01T14:39:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Игорь Карпенко: «Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается»

Об этом заявил журналистам министр образования во время посещения СШ №64 в Минске
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По словам Карпенко, Министерство образования тесно работает с Минздравом, и пока нет необходимости переносить сроки проведения ЦТ. Фото: БелТАПо словам Карпенко, Министерство образования тесно работает с Минздравом, и пока нет необходимости переносить сроки проведения ЦТ. Фото: БелТА
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По словам Карпенко, Министерство образования тесно работает с Минздравом, и пока нет необходимости переносить сроки проведения ЦТ.

- Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы, - сказал Игорь Карпенко, пишет belta.by.

Министр также отметил, что никаких существенных изменений в проведении вступительной кампании не будет.

- Уже определены цифры приема, они вывешены в разрезе специальностей на сайтах высших учебных заведений, утверждены порядки приема в вузы. Если будет необходимость перенести сроки вступительной кампании, у нас есть определенный зазор, на который можем пойти. Все эти вопросы внимательно отслеживаем, совместно с заинтересованными ведомствами обсуждаем. Когда будут приняты решения, мы об этом сообщим, - заявил Карпенко.

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