2020-05-01T15:20:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Смолевичском районе ищут пропавшего 14-летнего школьника

Кирилл Конецкий пропал 28 апреля. До настоящего времени его местонахождение неизвестно
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Кирилл Конецкий пропал 28 апреля. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.Кирилл Конецкий пропал 28 апреля. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
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В 10 утра 28 апреля подросток ушел из социально-педагогического центра в поселке Октябрьский. Выглядит Кирилл на 13-15 лет, рост около 172 см., худощавого телосложения, волосы короткие прямые светло-русые, лицо овальное вытянутое, глаза карие. На нем была черная куртка, синие джинсы, синие кроссовки с двумя белыми полосами, серый свитер, сообщает УВД Миноблисполкома.

Если вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить в Смолевичский РОВД по телефонам: 8 (017) 762-94-26, 8 (029) 772-39-07, 8 (033) 392-32-57 (Вайбер, Телеграм) или позвонить в 102.

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