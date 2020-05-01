2020-05-01T16:10:32+03:00
Экономика
КП Беларусь

Минфин увеличит цены на скупку драгоценных металлов у населения

Цены изменятся с 4 мая согласно постановлению Минфина №19 от 24 апреля 2020 года
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Минфин увеличит цены на скупку драгоценных металлов у населения.Минфин увеличит цены на скупку драгоценных металлов у населения.Фото: Эвика ОТТО
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Минфин увеличивает цены на скупаемые у физических лиц драгоценные металлы в изделиях и ломе. Цена за один грамм золота 375-й пробы составит 45 белорусских рублей, 500-й пробы – 60, 583-й и 585-й проб – 70,2, а для 750-й – 90. Для золота 900-й пробы цена поднимется до 108 белорусских рублей, для 916-й пробы – до 109,92, для 950-й – до 114, для 958-й – до 114,96. За грамм платины 950-й пробы можно будет выручить 51,3 белорусских рубля.

Грамм серебра 750-й пробы оценят в 0,82 белорусского рубля, 800-й – в 0,87, 875-й – в 0,95, 916-й – в 1 белорусский рубль, 925-й – в 1,01 и 960-1 – в 1,05, передает belta.by.

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