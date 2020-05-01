КП Беларусь
Пьяная минчанка вела автомобиль с дочкой на коленях
Женщину задержали в Червенском районе. В ее крови было почти 2 промилле алкоголя
Фото носит иллюстративный характер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Случай произошел еще вечером 28 апреля. 35-летняя минчанка ехала по проселочной дороге на автомобиле Nissan Qashqai. Сотрудники ГАИ остановили машину около деревни Уборки. У женщины на коленях сидела ее дочь – девочка дошкольного возраста. Минчанка оказалась нетрезвая. Медицинское освидетельствование женщины показало почти 2 промилле алкоголя. Составлен административный протокол, пишет belta.by.
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