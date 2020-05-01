Каждый третий заразившийся COVID-19 в мире уже здоров

Число выздоровевших выросло с 200 тысяч до 1 млн человек во всем мире. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Но за апрель больных стало в три раза больше во всем мире

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Число заразившихся коронавирусом в апреле выросло с 1 млн человек до 3,2 млн. Но и число выздоровевших выросло с 200 тысяч до 1 млн человек во всем мире.

Однако стоит отметить, что темп прироста случаев заражения в мире снижается, чего пока нельзя сказать о Беларуси. На 1 мая в стране зарегистрировано 14 917 случаев, 1 апреля число зараженных коронавирусом белорусов составляло чуть больше 200.

Тем временем в начале апреля лидерами по числу заразившихся были США, Испания, Италия, Китай и Германия. Штаты сохраняют первенство: в стране подтверждено более 1 млн случаев заражения. Далее следуют Испания (230 тысяч) и Италия, где 203 тысяч инфицированных, пишет ТАСС.

Китай, который в начале апреля занимал четвертое место (84,5 тыс.), теперь даже не входит в первую десятку и находится на 11-м месте.

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