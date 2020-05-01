С 1 мая повышаются социальные пенсии и детские пособия

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Соцпенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от 185,09 до 271,46 руб. Надбавки к пенсиям вырастут до 30,85 и 61,7 руб. в зависимости от категории граждан, доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составит 46,28, старше 80 лет - 61,7.

Повысят пенсии и для Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

Рост бюджета прожиточного минимума (246,78 руб. с 1 мая по 31 июля) повлияет на размер пособий на детей. Кроме того, больше станут размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ, сообщает belta.by.

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