Дональд Трамп заявил об искусственном происхождении COVID-19

Президент США заявляет, что у него есть данные, которые доказывают неприродное происхождения коронавируса

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Трамп утверждает, что источником коронавируса стала лаборатория в городе Ухань – в китайском городе и началась пандемия.

- Да, у меня есть, - сказал президент США в ответ на вопрос, видел ли он что-то на сегодня, что позволило бы ему утверждать это с высокой степенью уверенности.

Американский лидер опускает подробности, ссылаясь на секретность данных. Однако заявление Трампа идет вразрез с сообщением национальной разведки США, которая согласна с «широким консенсусом ученых», что коронавирус не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован, сообщают РИА Новости.

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