2020-05-02T09:12:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Браславский район: два автомобиля за один день вылетели в кювет и перевернулись

Оба водителя получили травмы, они госпитализированы
Наталья ПАРТОЛИНА
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Два авто за один день оказались в кювете в Браславском районе. Фото: ГАИ.Два авто за один день оказались в кювете в Браславском районе. Фото: ГАИ.
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1 мая в Браславском районе случилось две похожих аварии – в обоих автомобили вылетели в кювет и опрокинулись. К счастью, водители остались живы.

Около двух часов дня на 14-м километре автодороги «Опса-Богино-Видзы», недалеко от деревни Богино на повороте в кювет вылетел автомобиль "Peugeot 406", рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома. Машина перевернулась. За рулем была 21-летняя новополочанка.

Через два часа, уже на дороге «Браслав-Плюсы-Слободка» около деревни Луни в кювете оказалась машина "Audi 80". Не справился с управлением местный житель, 24-летний мужчина.

Автомобили серьезно повреждены, оба водителя получили травмы, они госпитализированы в Браславскую районную больницу. ГАИ проводит проверку.

Автомобили серьезно повреждены, водители выжили. Фото: ГАИ.

Автомобили серьезно повреждены, водители выжили. Фото: ГАИ.

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