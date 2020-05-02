2020-05-02T09:55:24+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пыталась выбраться, рыла подкоп». Как в Новополоцке спасали косулю

Животное застряло в решетке ограждения детского сада
Наталья ПАРТОЛИНА
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Косуля в Новополоцке застряла в ограждении детского садика. Фото: кадр из видео телеканала "Звязда".Косуля в Новополоцке застряла в ограждении детского садика. Фото: кадр из видео телеканала "Звязда".
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Новополочанин, который позвонил в МЧС, с первого взгляда решил, что в беду попал олень. Когда подошел поближе, понял, что в решетке забора детского садика застряла косуля. Историю рассказал телеканал «Звязда».

-Бежит оттуда косуля, очень резво перепрыгнула через забор, и по этому треугольнику в детском садике какое-то время металась. Потом пролезла между решеток, голова пролезла, а задняя часть осталась там, - рассказал очевидец телеканалу.

Косуля пыталась освободиться, даже вырыла копытами ямку. В плену до приезда спасателей она провела около 15 минут.

-Когда мы приехали, косуля выглядела уже уставшей. При помощи ручного гидравлического пресса разжали прутья, и она вылезла сама, - рассказал Евгений Савчин, старший инструктор-спасатель ПАСЧ-1 Новополоцка.

Когда косулю освободили, она не убежала сразу. Отошла в сторонку, постояла под деревом, оглядываясь на своих спасителей, а потом ушла.

А на следующий день новопочанка засняла на видео гуляющую по городу лисицу.

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