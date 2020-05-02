Индийские студенты-медики просят правительство эвакуировать их из Беларуси: боятся коронавируса

Индийские студенты просят свое правительство вывезти их из Беларуси из-за коронавируса. Фото: кадр из видеообращения.

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Студенты из Индии, которые учатся в белорусских вузах, записали видеообращение к своему правительству. Юноши и девушки, изучающие медицину в четырех высших учебных заведениях Беларуси, просят срочно прислать за ними самолет – они считают, что риск заражения коронавирусом в Беларуси очень высок, сообщает afn.by со ссылкой на индийское издание divyabhaskar.co.in.

Уже целый месяц к властям Индии обращались родители этих студентов. Они опасаются за жизни своих детей, оценивая ситуацию с коронавирусом в Беларуси как критическую. Родители студентов просили эвакуировать их детей из Беларуси по воздуху, но пока не добились результата.

По информации издания, речь идет о примерно тысяче индийских юношей и девушек, уроженцах индийского штата Гуджарат, которые обучаются в Беларуси.

"Количество заболевших коронавирусом в Беларуси растет как на дрожжах. До сих пор не было принято никаких мер по доставке моего сына в Индию. Студенты-медики в Беларуси в беде. В Беларуси существует высокий риск заражения коронавирусом, потому что не принимается никаких мер", - цитирует издание родителя одного из студентов.