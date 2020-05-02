«Тело нашли под завалами строительных конструкций». Пенсионер погиб на пожаре в Миорском районе

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Трагедия случилась в ночь на 1 мая в деревне Угольники Миорского района. В службу спасения информацию о пожаре в одном из жилых домов поступила в 00.59 от дежурного РОВД.

Когда спасатели приехали на вызов, и дом и хозпостройка рядом уже горели открытым пламенем. Было известно, что, когда дом загорелся, внутри был хозяин – 83-летний пенсионер.

-Тело пенсионера сотрудники МЧС нашли в ходе разборки обрушившихся строительных конструкций, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь уничтожен крышу, потолочные перекрытия, имущества, полностью сгорел и сарай. Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Предположительно, погибший пенсионер допустил неосторожность, когда курил.