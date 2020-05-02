2020-05-02T12:13:13+03:00
Общество
КП Беларусь

В Слуцке парень торговал масками с рук, а в Пуховичах – спекулировал антисептиками

Оба нелегальных торговца попали в поле зрения милиции
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Минской области один мужчина незаконно продавал антисептик, второй - защитные маски. Фото: МВД.В Минской области один мужчина незаконно продавал антисептик, второй - защитные маски. Фото: МВД.
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В Пуховичском районе ОБЭП вычислил молодого человека, который перепродавал антисептики. Он размещал объявления Вконтакте. За 100 мл просил 9 рублей, 500 мл обходилось уже в 15, 1000 мл – 22, а 4 литра – 78, сообщает ОИОС УВД Минского облисполкома. 26-летнего мужчину задержали с поличным – он продавал 20 литров антисептика за 440 рублей. Антисептик изъяли, а за незаконную предпринимательскую деятельность в отношении мужчины составили протокол. Ранее он уже был судим.

В Слуцке сотрудники ОБЭП также обнаружили нарушение. Прямо около магазина на улице Богдановича 23-летний молодой человек торговал защитными масками. На продажу он принес 280 масок общей стоимостью 300 рублей. Составлен протокол.

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