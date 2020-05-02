В Слуцке парень торговал масками с рук, а в Пуховичах – спекулировал антисептиками

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В Пуховичском районе ОБЭП вычислил молодого человека, который перепродавал антисептики. Он размещал объявления Вконтакте. За 100 мл просил 9 рублей, 500 мл обходилось уже в 15, 1000 мл – 22, а 4 литра – 78, сообщает ОИОС УВД Минского облисполкома. 26-летнего мужчину задержали с поличным – он продавал 20 литров антисептика за 440 рублей. Антисептик изъяли, а за незаконную предпринимательскую деятельность в отношении мужчины составили протокол. Ранее он уже был судим.

В Слуцке сотрудники ОБЭП также обнаружили нарушение. Прямо около магазина на улице Богдановича 23-летний молодой человек торговал защитными масками. На продажу он принес 280 масок общей стоимостью 300 рублей. Составлен протокол.