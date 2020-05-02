Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 мая 2020 года: зарегистрировано 15 828 положительных результатов, за сутки четыре новых смертельных случая

От коронавируса в Беларуси умерли еще четыре человека. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из каждой сотни проведенных тестов на COVID-19 положительными оказываются восемь

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Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 апреля 2020 года. По данным, которые сообщает в своем Телеграм-канале Министерство здравоохранения, в Беларуси на 2 мая зарегистрировано 15 828 положительных результатов тестов на COVID-19 (за сутки прирост составил 911). От количества проведенных тестов (195 400) это составляет 8,2 процента.

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси зафиксировано 97 смертей людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией (за сутки – четыре новых случая), у этих пациентов был ряд хронических заболеваний.

На 2 мая в стране выздоровели и выписаны из лечебных учреждений 3117 пациентов, у которых тесты на COVID-19 дали ранее положительный результат. Сейчас на лечении 12 614 человек.

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