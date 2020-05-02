Ночной животновод получил ожоги после взрыва котла: что выяснили следователи?

37-летнего мужчину обожгло паром, а допуск к работе с тепловым оборудованием он не получал

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В Берестовицком районе следователи выясняют, как мужчина получил серьезные ожоги на рабочем месте.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 апреля. Ночной животновод около трех часов ночи растопил котел и ушел делать обход. Вернувшись в котельню, он открыл двери котла, и тот взорвался. Мужчина получил серьезные ожоги паром, он в больнице. По факту травмирования человека возбудили уголовное дело.

- Лица, ответственного за обслуживание котла, на животноводческом комплексе нет. Ночные животноводы топили его по своему усмотрению. 37-летний пострадавший не получал допуск в качестве лица, ответственного за тепловое хозяйство, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Уголовное дело за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, возбуждено в отношении бригадира - женщина должна была контролировать соблюдение норм пожарной безопасности и охраны труда.