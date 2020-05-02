2020-05-02T16:38:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 3 мая: до 22 тепла, дожди и грозы

Можно прятать пальто и ботинки
Полина СВЕТЛОВА
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Погода порадует тепломПогода порадует тепломФото: Алеся ДОБЫШ
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В воскресенье, 3 мая, нас ждет теплая весенняя погода. Но не обойдется без дождей, а в отдельных районах ожидаются и грозы, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман. Температура воздуха ночью ожидается на уровне 6 - 12 градусов тепла, а днем - от 16 до 22 выше нуля.

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А что обещают народные приметы?

- К маю всегда относились с оглядкой, не зря в народе была поговорка: «Май зямлю грэе, а сiверам (холодным ветром. - Ред.) вее», - рассказала этнолог Елена Довнар-Запольская. - На Пасху погода была не самая лучшая, а считается, что этот день маркирует погоду на ближайшие 40 дней. Обратите внимание и на то, какая погода будет 6 мая, в день Святого Георгия Победоносца - считается, что таким же будет и весь май. А еще сейчас определяют погоду на лето. 30 апреля, в день Зосима Пчельника, достают пчел из тех мест, где они были спрятаны, и смотрят, как они себя ведут. Если пчелы летают активно, то лето будет хорошим и урожайным. (Читать далее)

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