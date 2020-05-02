«Была на изоляции в своем кабинете, здесь и жила». Главврач Столбцовской ЦРБ о том, как перенесла коронавирус

Главврач говорит, что медики в Столбцовской больнице готовы работать на износ, чтобы этот период быстрее прошел. Фото: Павел Орловский, mlyn.by

Специалист озвучила, сколько человек в районе умерли от COVID-19 и справляются ли врачи с наплывом пациентов с пневмониями

Изменить размер текста: A A

В интервью корреспонденту mlyn.by Светлана Глебко, главный врач Столбцовской ЦРБ, рассказала о ситуации в районе, количестве пневмоний и о том, как сама переболела коронавирусом.

Главврач рассказала, что после того, как начался рост количества инфицированных, было принято решение открыть инфекционный госпиталь.

- Наши медики старались мобилизоваться таким образом, чтобы каждому пациенту оказать максимум внимания и помощи. В том числе и с кислородом. До 1 апреля мы подвели 17 дополнительных точек кислорода, а потом еще 30 добавили. Итого у нас 60 точек кислорода на сегодня.

Сложностей добавляло то, что некоторые люди, которые приехали из-за границы, называли медикам чужие адреса, скрывались от врачей. 60 - 70 пациентов увозили в другие районы.

- Даже при наличии такой подготовленной базы понимали, что, если не доставим человека в другой район, где нет такого напряжения, мы его просто потеряем. Возили - спасибо коллегам - и в Воложин, и в Копыль, в Марьину Горку, и в Солигорск. Таким образом мы спасали людей, которым нужна была реанимационная помощь.

Сейчас в больнице 150 пациентов с пневмонией, но если раньше поступало 30 человек с таким диагнозом, то сейчас - в среднем 8. Не у всех этих пациентов есть коронавирус. С момента вспышки COVID-19 через больницу прошло 260 - 270 человек с пневмониями. 7 пациентов с коронавирусом скончались.

- При этом 5 из них по причине болезни системы кровообращения, 1 - болезни почек, 1 - болезни органов дыхания. Почему я это говорю. К примеру, пациентка А. 15 лет наблюдается врачами по болезни системы кровообращения. Это артериальная гипертензия, нарушение ритма сердечной деятельности, декомпенсация, отеки. Кроме того, присутствует нарушение жирового обмена. И еще коронавирус. При наличии таких серьезных заболеваний нарушается все. Это только нам понятно, медикам.

Заразились коронавирусом и четверо медработников, среди них и главврач.

- Можете не переживать, вчера был закрыт мой больничный лист. Я находилась на изоляции в своем кабинете, то есть здесь и жила. Домой мне ехать нельзя было по всем социальным показаниям, так как у меня дома муж и пожилая мама. Чувствовала я себя нормально, поэтому из кабинета координировала работу. Я болела, можно сказать, без отрыва от производства. Наши девочки-врачи тоже хорошо себя чувствуют. Настроены оптимистично.

Светлана Глебко говорит, что врачи с наплывом пациентов справляются.

- Когда-то мной была проведена работа по укомплектованию кадрами. И даже сетовали, что я молодежь набрала, а кадры квалифицированные отправила на пенсию. Но сегодня я искренне благодарна нашему молодому поколению. Они такие ответственные и готовы в огонь, воду и медные трубы. Они работают на износ. И я не знаю, что бы мы делали, если бы не они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 мая 2020 года: барьер в 15 тысяч зараженных пройден, новые указания от ВОЗ и тестирование лекарств

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 2 мая 2020 года (Читать далее)