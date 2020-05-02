В Витебске десантники устроили концерт под окнами 95-летнего ветерана
К дому ветерана Великой Отечественной войны пришли военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщает телеграм-канал Министерства обороны. Они прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а военный оркестр исполнил для 95-летнего мужчины песни военных лет.
Под руку ветерана поддерживал один из военных. Фото: Ваяр
Для Алексея Михайловича вынесли стул, под руку его поддерживал один из военных. Судя по фото, к остальным десантникам ветеран не приближался ближе чем на метр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Белорусы создали петицию об отмене парада на 9 Мая. В Минобороны ответили, что это часть боевой подготовки армии. В оборонном ведомстве заверили, что эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах под контролем и отменять парад и репетиции не будут
Отменят ли в Белорусской армии призыв и закроют ли военные части на карантин? Какие меры принимаются в Белорусской армии в связи с коронавирусом