2020-05-02T16:32:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске десантники устроили концерт под окнами 95-летнего ветерана

Поздравить Алексея Михайловича Иванова пришли около 20 человек
Полина СВЕТЛОВА
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Фото: ВаярФото: Ваяр
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К дому ветерана Великой Отечественной войны пришли военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщает телеграм-канал Министерства обороны. Они прошли перед домом ветерана торжественным маршем, а военный оркестр исполнил для 95-летнего мужчины песни военных лет.

Под руку ветерана поддерживал один из военных. Фото: Ваяр

Под руку ветерана поддерживал один из военных. Фото: Ваяр

Для Алексея Михайловича вынесли стул, под руку его поддерживал один из военных. Судя по фото, к остальным десантникам ветеран не приближался ближе чем на метр.

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