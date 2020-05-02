2020-05-02T16:31:17+03:00
Экономика
КП Беларусь

Минус одна копейка. 3 мая снова подешевело автомобильное топливо

Это 13-е изменение цены за год
Полина СВЕТЛОВА
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Бензин АИ-95-К5-Евро сейчас стоит 1,79 рубБензин АИ-95-К5-Евро сейчас стоит 1,79 рубФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Теперь топливо продается на белорусских заправках по таким ценам:

бензин АИ-92-К5-Евро стоит 1,69 руб., АИ-95-К5-Евро - 1,79 руб., АИ-98-К5-Евро - 2,01 руб., ДТ - 1,79 руб.

Последнее изменение цены на топливо было 26 апреля: тогда дизель и бензин тоже подешевели на одну копейку.

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«Белнефтехим» уточняет, что все изменения происходят не с учетом динамики рынка, а плавно.

- Каким образом регулируется цена: концерн «Белнефтехим» устанавливает максимальную предельную розничную цену. Второе: все последние повышения происходили не с учетом динамики рынка, а плавно. Даже когда цены на нефть резко подскакивали вверх, стоимость топлива в Беларуси все равно двигалась плавно. Концерном был принят подход о постепенном изменении цен не более чем на 1 копейку в неделю, чтобы не вводить в шок всю экономику республики. Плавные ходы сейчас являются основными.(Читать далее)

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