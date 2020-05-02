2020-05-02T17:38:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Логойском районе мужчина погиб во время валки леса

Сейчас в деле разбирается Следственный комитет
Полина СВЕТЛОВА
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Мужчина скончался на местеМужчина скончался на местеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Несчастный случай произошел 29 апреля. В тот день предприниматель и мужчина из Вилейского райна заготавливали лес в Логойском районе, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Во время валки леса в результате амортизации упавшего спиленного дерева 39-летний напарник предпринимателя получил травмы, от которых скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК.

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