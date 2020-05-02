Белгидромет объявил штормовое предупреждение на вечер 2 мая

Будьте осторожны – ожидается сильный ветер, ливни и грозы [рекомендации МЧС, как вести себя в непогоду]

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Вечером, с 16 до 22 часов по юго-востоку страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, град, сильный ветер, сообщает МЧС.

Из-за грозы и ветра возможен обрыв линий электропередач, отключение электроэнергии, повреждение кровель, падение деревьев.

Как вести себя при грозе?

Если вы дома, то закройте окна и дымоходы, топить печку не рекомендуется. Держитесь подальше от электропроводки и антенн, отключите телевизор и радио. Пользоваться телефоном и электроприборами не рекомендуется.

Если гроза застала вас на открытой местности, помните, что молния бьет в самую высокую точку: ей может дерево или одинокий человек в поле. Поэтому нельзя прятаться под деревья, если у вас нет укрытия – лучше лечь на землю, присесть в сухую траву. Во время грозы не стоит бегать и купаться в водоемах. Если вы едете на велосипеде или мотоцикле – прекратите движение и переждите грозу в 30 метрах от транспорта.

Отойдите подальше от линий электропередач – электричество притягивает молнию.

Если вы на возвышенности - спуститесь вниз. Если вы в лодке – гребите к берегу. Гроз застала вас в автомобиле? Остановитесь, закройте окна и оставайтесь в машине.

Если ударила молнии – разденьте потерпевшего, облейте голову холодной водой и оберните тело мокрым холодным покрывалом. Если человек не пришел в себя - сделайте искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызовите «скорую».

Что делать при сильном ветре?

Уберите веща со двора и балконов в дом или подвал, обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему дому. Машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

Что делать при граде?

Держитесь подальше от окон, не пользуйтесь электроприборами – град обычно сопровождается грозой. Если вы на улице, выберите укрытие или прикройте чем-нибудь голову. Под деревьями прятаться не стоит: в них может попасть молния, к тому же крупные градины и ветер могут сломать ветки

Если вы в машине - остановитесь, развернитесь спиной к стеклам (лицом к центру салона) и прикройте глаза руками или одеждой. Маленьких детей закройте своим телом, прикройте глаза одеждой или рукой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол. В среднем град продолжается 6 минут.

Что делать при сильном дожде?

Оставайтесь дома или на работе. Если дождь застал вас на улице, спуститесь в подземные переходы или спрячьтесь в зданиях, которые расположены выше возможного уровня подтопления.

Если здание, где вы находитесь, подтапливает, выйдите и перейдите на ближайшую возвышенность.