«В Минске такого еще не было». В столице к 3 июля появится новый фонтан

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Об этом во время прямой линии рассказал первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня, пишет агентство «Минск-Новости». Он рассказал, что после реконструкции, которая длилась шесть месяцев, уже открылся парк имени Янки Купалы, остались последние штрихи. Здесь заменили плитку, фонари и лавочки, посадили деревья и кустарники. Старый фонтан, памятник и скульптуры ремонта не потребовали.

- Чтобы сохранить историко-культурную ценность парка, обновленные элементы выполнены в традиционном, привычном глазу минчан виде, - добавил Вадим Передня.

На завершающий стадии находится монтаж нового фонтана:

- Это настоящая новинка. В Минске еще такого не было. Надеюсь, он станет излюбленным местом для отдыха. К 3 июля он полноценно будет функционировать.