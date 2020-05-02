2020-05-02T18:15:39+03:00
Минск
КП Беларусь

«В Минске такого еще не было». В столице к 3 июля появится новый фонтан

Его установят на водной глади Свислочи в районе парка имени Янки Купалы
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Скоро в городе появится еще одно место для фотоСкоро в городе появится еще одно место для фотоФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Об этом во время прямой линии рассказал первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня, пишет агентство «Минск-Новости». Он рассказал, что после реконструкции, которая длилась шесть месяцев, уже открылся парк имени Янки Купалы, остались последние штрихи. Здесь заменили плитку, фонари и лавочки, посадили деревья и кустарники. Старый фонтан, памятник и скульптуры ремонта не потребовали.

- Чтобы сохранить историко-культурную ценность парка, обновленные элементы выполнены в традиционном, привычном глазу минчан виде, - добавил Вадим Передня.

На завершающий стадии находится монтаж нового фонтана:

- Это настоящая новинка. В Минске еще такого не было. Надеюсь, он станет излюбленным местом для отдыха. К 3 июля он полноценно будет функционировать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
465 тысяч безработных: мэр Минска рассказал, чтобы было с городом, если бы с 1 марта ввели карантин
«Этот процесс будет длиться не меньше года». Анестезиолог-реаниматолог о коронавирусе и колллективном иммунитете
«Этот вопрос витает, как вирус». Эйсмонт рассказала, делал ли Лукашенко тест на коронавирус
В визовые центры Польши скоро можно будет подать документы, но не всем
«В Минске такого еще не было». В столице к 3 июля появится новый фонтан
Белгидромет объявил штормовое предупреждение на вечер 2 мая
В Логойском районе мужчина погиб во время валки леса
Минус одна копейка. 3 мая снова подешевело автомобильное топливо
В Витебске десантники устроили концерт под окнами 95-летнего ветерана
«Была на изоляции в своем кабинете, здесь и жила». Главврач Столбцовской ЦРБ о том, как перенесла коронавирус
Погода в Беларуси 3 мая: до 22 тепла, дожди и грозы
Ночной животновод получил ожоги после взрыва котла: что выяснили следователи?
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 мая 2020 года: зарегистрировано 15 828 положительных результатов, за сутки четыре новых смертельных случая
В Слуцке парень торговал масками с рук, а в Пуховичах - спекулировал антисептиками
«Тело нашли под завалами строительных конструкций». Пенсионер погиб на пожаре в Миорском районе
Индийские студенты-медики просят правительство эвакуировать их из Беларуси: боятся коронавируса