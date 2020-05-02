В визовые центры Польши скоро можно будет подать документы, но не всем

Визу смогут получить водители международного транспорта, держатели польской карты и люди, которые работают в Польше Фото: Оксана БРОВАЧ

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В Минске, Бресте и Гродно визовые центры частично возобновляют прием документов. Но не спешите радоваться: подать заявления на визу могут только три категории людей. Это водители международного транспорта, держатели польской карты и люди, которые работают в Польше, при условии, что у них есть действующие разрешения на работу, декларации о назначении работы или справка о внесении заявки в реестр сезонных работ.

Выбрать дату подачи заявления можно, связавшись с нужным визовым центром по электронной почте:

info.polminsk@vfshelpline.com — Визовый центр в Минске, info.polgrodno@vfshelpline.com — Визовый центр в Гродно, info.polbrest@vfshelpline.com — Визовый центр в Бресте.

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