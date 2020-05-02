«Этот вопрос витает, как вирус». Эйсмонт рассказала, делал ли Лукашенко тест на коронавирус

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- Этот вопрос среди независимых СМИ, как вирус, витает в воздухе, - сказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт во время ток-шоу на «Беларусь-1», где обсуждается пандемия коронавируса в Беларуси и других странах. - Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости - вот единственная причина, почему так происходит.

Эйсмонт объяснила, что вкладывает в понятие «нет необходимости».

- Президент живет за городом, фактически в деревне. За многие-многие годы не менял своих привычек: ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, и он хорошо себя чувствует. И именно в этой связи на сегодняшний день необходимости делать тест нет, - сказала Эйсмонт.