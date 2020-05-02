2020-05-02T21:33:36+03:00
Общество
КП Беларусь

«Этот процесс будет длиться не меньше года». Анестезиолог-реаниматолог о коронавирусе и колллективном иммунитете

«Мы не испытываем иллюзий, COVID-19 - это не насморк», - говорит врач
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Ольга Светлицкая, врач-анестезиолог-реаниматологОльга Светлицкая, врач-анестезиолог-реаниматологФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В эфире «Беларусь-1» прошло ток-шоу, на котором врачи, чиновники и переболевшие обсудили пандемию коронавируса в Беларуси и других странах.

- Cкажу, как врач-реаниматолог. Мы с коллегами занимаемся тяжелыми случаями ковид, - сказала доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольга Светлицкая. - В нашей стране гораздо больше легких случаев, чем тяжелых. Мы предпринимаем все, чтобы COVID-19 у наших граждан протекал легче: вирусная нагрузка была меньше, а иммунитет лучше. Поэтому у нас будет меньше тяжелых пневмоний, пациентов на ИВЛ и выше выживаемость.

Но при этом врач отмечает: нельзя забывать, что что СOVID-19 - это тяжелая инфекция

- Это не насморк! И всегда будут трагедии. Но мы добиваемся, чтобы трагедий было меньше, - отметила Светлицкая. - Чтобы выработался коллективный иммунитет, переболеть должно порядка 60-70%. Наша служба не испытывает иллюзий. Этот процесс будет длиться до года и больше.

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