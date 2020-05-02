2020-05-02T22:29:09+03:00
Экономика
КП Беларусь

465 тысяч безработных: мэр Минска рассказал, что бы было с городом, если бы с 1 марта ввели карантин

Валовый региональный продукт был бы ниже на 10%
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Мэр Минска Анатолий СивакМэр Минска Анатолий СивакФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Такие цифры мэр Минска Анатолий Сивак сообщил в эфире на «Беларусь-1».

- Мы сегодня имеем по первому кварталу 102% валового регионального продукта, как и планировалось. Мы бы имели 92%, если бы с 1 марта попытались закрыть то, что можно было бы закрыть, потому что не все сегодня в городе можно остановить. По полугодию мы бы имели 76% регионального продукта, - поделился расчетами Сивак. - И мы бы имели 465 тысяч человек, которые бы не были заняты в экономике в этот период и c какими-то последствиями дальше, потому что процесс открытия тоже непростой. Проще, мне кажется, и более правильно подстраиваться под то, что происходит в мире, как-то переформатировать свой бизнес.

Анатолий Сивак привел пример: хоть в торговых объектах людей меньше, но розница растет.

- Резко набрали обороты компании, которые занимаются доставкой продуктов. Или службы такси, которые занялись перевозкой почты - и эта услуга стоит столько же, как и перевозка пассажиров, - сказал мэр Минска. - Представить себе закрытие экономики города невозможно, за этим же стоит бюджет и наполняемость бюджета, это же и финансирование лечебных учреждений, всей социальной сферы.

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