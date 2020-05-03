Фотофакт: военные дезинфицируют школы и детский сад под Минском

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Министерство обороны Беларуси опубликовало фотографии, на которых сводный батальон радиационной, химической и биологической защиты проводит дезинфекцию школ и детского садика в Боровлянах под Минском.

По словам начальника войск РХБ Вячеслава Старкова, белорусские военные продезинфицировали уже 150 объектов.

В приоритете у военных три направления. В первую очередь дезинфицируются учреждения Минздрава, во вторую – воинские части, другие армейские объекты. Третье направление - это учреждения образования.

Кстати, обрабатываются и улицы населенных пунктов - дороги моют со специальным дезраствором, который потом смывают технической водой. Точно так же моют и общественный транспорт.

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