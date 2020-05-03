2020-05-03T09:13:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: военные дезинфицируют школы и детский сад под Минском

Войска химзащиты обработали уже 150 объектов
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Военные дезинфицируют школу. Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»Военные дезинфицируют школу. Фото: Александр Стадуб, «Ваяр»
Изменить размер текста:

Министерство обороны Беларуси опубликовало фотографии, на которых сводный батальон радиационной, химической и биологической защиты проводит дезинфекцию школ и детского садика в Боровлянах под Минском.

По словам начальника войск РХБ Вячеслава Старкова, белорусские военные продезинфицировали уже 150 объектов.

В приоритете у военных три направления. В первую очередь дезинфицируются учреждения Минздрава, во вторую – воинские части, другие армейские объекты. Третье направление - это учреждения образования.

Кстати, обрабатываются и улицы населенных пунктов - дороги моют со специальным дезраствором, который потом смывают технической водой. Точно так же моют и общественный транспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Установили в салоне дозаторы и салфетки»: как общественный транспорт защищают от коронавируса, пока мы спим

Как моют вагоны метро, трамваи, автобусы и маршрутки (читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси заняты почти две трети коек, отведенных для пациентов с COVID-19 и пневмониями
Фотофакт: военные дезинфицируют школы и детский сад под Минском
465 тысяч безработных: мэр Минска рассказал, что бы было с городом, если бы с 1 марта ввели карантин
«Этот процесс будет длиться не меньше года». Анестезиолог-реаниматолог о коронавирусе и колллективном иммунитете
«Этот вопрос витает, как вирус». Эйсмонт рассказала, делал ли Лукашенко тест на коронавирус
В визовые центры Польши скоро можно будет подать документы, но не всем
«В Минске такого еще не было». В столице к 3 июля появится новый фонтан
Белгидромет объявил штормовое предупреждение на вечер 2 мая
В Логойском районе мужчина погиб во время валки леса
Минус одна копейка. 3 мая снова подешевело автомобильное топливо
В Витебске десантники устроили концерт под окнами 95-летнего ветерана
«Была на изоляции в своем кабинете, здесь и жила». Главврач Столбцовской ЦРБ о том, как перенесла коронавирус
Погода в Беларуси 3 мая: до 22 тепла, дожди и грозы
Ночной животновод получил ожоги после взрыва котла: что выяснили следователи?
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 мая 2020 года: зарегистрировано 15 828 положительных результатов, за сутки четыре новых смертельных случая
В Слуцке парень торговал масками с рук, а в Пуховичах - спекулировал антисептиками
«Тело нашли под завалами строительных конструкций». Пенсионер погиб на пожаре в Миорском районе
Индийские студенты-медики просят правительство эвакуировать их из Беларуси: боятся коронавируса