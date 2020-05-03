2020-05-03T09:48:48+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси заняты почти две трети коек, отведенных для пациентов с COVID-19 и пневмониями

Свободно еще около 6 тысяч мест
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Валерий ЗвонаревФото: Валерий Звонарев
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В ток-шоу в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказали, сколько в Беларуси свободных мест для пациентом с коронавирусом и пневмониями.

Всего для таких больных подготовлено 18 600 мест. Из них к настоящему моменту занято около 12 800, то есть почти 2/3. Остаются свободными еще почти 6 тысяч коек. В целом в Беларуси 79 100 больничных коек.

На брифинге 24 апреля замминистра здравоохранения Елена Богдан говорила, что пациентами с коронавирусом и пневмониями была занята половина из выделенных коек.

Также в стране 2257 аппаратов искусственной вентиляции легких. Под ИВЛ могут быть задействованы наркозно-дыхательные аппараты.

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