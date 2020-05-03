Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 мая 2020 года: 16705 человек. 99 умерли

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 мая 2020 года

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Минздрав Беларуси опубликовал новые данные о количестве заразившихся новым вирусом COVID-19.

По информации на 3 мая в Беларуси 16705 человек получили подтвержденный диагноз коронавирус. За сутки количество случаев COVID-19 выросло на 880 человек - это не рекорд. Напомним, рекордный прирост, согласно официальным цифрам, был зафиксирован 29 апреля - плюс 973 человека.

Как заявил сегодня Александр Лукашенко, больше 200 зараженных больных сегодня лежат на искусственной вентиляции легких. Умерли 99 человек (+2 за сутки). До психологической отметки в 100 умерших не хватает всего одного человека.

Выздоровели и выписаны из больниц 3196 пациентов с коронавирусом.

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