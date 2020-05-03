В Витебске на пожаре спасли 94-летнего инвалида

Дом в Витебске, где случился пожар. Фото: МЧС

Он был один дома

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Сообщение о пожаре на линию «101» в Витебске поступило около 22 часов. Горел частный дом по улице 7-й Суражской в городе.

Когда спасатели приехали к месту вызова, горела веранда дома и из-под кровли шел дым. Внутри находился 94-летний пенсионер.

– Работниками МЧС в ходе разведки в комнате на кровати был обнаружен пенсионер. Его вынесли на свежий воздух, - комментируют в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.

Мужчину осмотрели врачи скорой помощи. Его госпитализировали с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

Как оказалось, пенсионер, инвалид I группы, был дома один. Хозяин жилища - его 54-летний сын - отсутствовал.

Причина пожара устанавливается, проводится проверка.