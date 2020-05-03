Лукашенко: «На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом»

Пезиденту докладывают о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Фото: Белта

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Александр Лукашенко 3 мая во Дворце Независимости проводит совещание по эпидемиологической ситуации в стране и предстоящему празднованию Дня Победы.

– На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне, – сказал президент на совещании.

Лукашенко отметил, что в Беларуси достаточно средств защиты для врачей и медикаментов для пациентов. А в приоритете - лечение заболевших пневмониями.

– Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. Главное для нас сегодня - это лечение людей, пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы, - подчеркнул президент, пишет belta.by.

Также на этом совещании президент намерен обсудить подготовку к 9 Мая. В Минске, напомним на День Победы планируется провести парад, несмотря на рекомендации ВОЗ отменить массовые мероприятия.

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