2020-05-03T12:29:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Пневмонии чуть-чуть подросли. Главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии»

Президент в воскресенье 3 мая проводит совещание по эпидситуации в Беларуси
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Президент проводит совещание по ситуации с коронавирусом. Фото: belta.byПрезидент проводит совещание по ситуации с коронавирусом. Фото: belta.by
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Президент отметил, что обстановка с пневмониями даже важнее, чем количество людей с выявленным коронавирусом.

– Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. У нас наблюдается (пускай на 40-50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее. И мы видим, что главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии, - сказал на совещании во Дворце Независимости Александр Лукашенко.

По словам президента, 9% тестов на коронавирус дают положительный результат. В сутки в Беларуси делается около 9,5 - 10 тысяч тестов на COVID-19. Прирост количества зараженных, по мнению Лукашенко, связан с тем, что тестируется все большее количество людей.

– Не всегда тесты дают точный показатель. И уже мне из разных мест - больниц, лабораторий - приходит эта информация. Ну, на ходу делали все тесты. И уже тесты на антитела начали делать, - цитирует Лукашенко belta.by.

Накануне в новостях на «Беларусь 1» сообщал, что в ближайшую неделю лаборатории перейдут на белорусские реагенты. В Беларуси тестирование на COVID-19 делают 32 лаборатории. Разработкой тест-систем занимаются 3 компании.

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