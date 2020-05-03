2020-05-03T12:30:27+03:00
Общество
КП Беларусь

«Имел контакты с многими людьми»: жителя Глубокского района оштрафовали на 1375 рублей за нарушение самоизоляции

Это максимальный штраф, который был возможен за это правонарушение
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Беларуси штрафуют за нарушение домашнего карантина.В Беларуси штрафуют за нарушение домашнего карантина.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Глубоком милиция и врачи-эпидемиологи проверили, как жители города, которых обязали соблюдать домашний карантин, придерживаются этого требования.

Как рассказал районной газете «Веснік Глыбоччыны» старший инспектор профилактики Глубокского РОВД Виталий Куковенков, милиция наказывает за нарушение требований самоизоляции.

Например, на 50 базовых величин - это 1375 рублей - оштрафовали жителя Глубокского района. Суд рассмотрел материалы административного дела по ст.23.4 КоАП РБ - неповиновение законному распоряжению должностного лица.

– При проведении проверки было установлено, что он продолжительное время отсутствовал по месту жительства, находясь в разных населенных пунктах Глубокского района, где имел контакты со многими людьми, - поясняют в милиции.

Согласно постановлению Совмина, на самоизоляции выходить из дома можно только в ближайший продуктовый, в аптеку или вынести мусор. При этом нужно закрыть лицо маской, надеть перчатки и избегать контактов с другими людьми.

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