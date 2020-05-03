2020-05-03T13:25:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко озвучил цифры: коронавирус у 30% заболевших пневмонией, на ИВЛ – 200 человек

Президент в воскресенье 3 мая проводит совещание по эпидситуации в стране
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Президент озвучил статистику смертности в Беларуси. Фото: belta.byПрезидент озвучил статистику смертности в Беларуси. Фото: belta.by
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Александр Лукашенко на совещании подчеркнул, что в Беларуси в целом удается сдерживать заболеваемость, при этом число заболевших пневмониями увеличилось. При этом 30% заболевших пневмониями заразились коронавирусом.

– Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня претензий ни к Минздраву, ни к главврачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей, - заявил президент.

По словам Лукашенко, в Беларуси используются только 10% аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего их больше 2000. На ИВЛ находятся около 200 пациентов в стране.

Также президент озвучил статистику смертности в Беларуси. За 4 месяца смертность в стране уменьшилась на 1,5%,

– Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет, - прокомментировал эту цифру президент.

По данным на 2 мая в Беларуси было 97 смертей пациентов с коронавирусом. За этот же период 25 тысяч человек умерли от болезней системы кровообращения, 6, 4 тысячи - от онкологии. В авариях погибли 163 человека, в пожарах - 218.

– Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тысяча человек погибли от алкоголя и самоубийств. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19, - озвучил статистику Лукашенко.

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