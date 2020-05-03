«Подумайте, что скажут люди»: Лукашенко не будет отменять парад Победы в Минске

Парад Победы-2020 состоится в Минске вечером 9 мая. Приехать к нам захотели некоторые депутаты и сенаторы из России

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На совещании во Дворце Независимости 3 мая Лукашенко доложили о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Также президент планировал обсудить празднование Дня Победы в Минске. По итогам Лукашенко заявил, что парад будет.

– Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. - Ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди, – рассуждает Александр Лукшенко.

Президент полагает, что общественность не поймет, если парад отменят.

– Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам, - считает Лукашенко.

Президент сказал, что «никого тащить на это мероприятие не надо». По его словам, и без тех, кто боится заразиться, тысячи людей хотят, чтобы парад прошел. В том числе и ветераны Вооруженных Сил.

– Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь, - подчеркнул президент.

По словам главы государства, желание посетить парад Победы в Минске изъявили депутаты и сенаторы из России.

– Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери, - прокомментировал это Лукашенко.

Что до организации массового мероприятия в условиях пандемии коронавируса, то насчет этого президент сказал коротко:

– Оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада.

Изначально парад в Минске планировалось провести вечером 9 мая. А утром Александр Лукашенко собирался лететь на парад Победы в Москву, но после обращения группы российских ветеранов Владимир Путин решил парад в Москве перенести на неопределенный срок.

Упор в минском параде собираются сделать на новинки. Правда, по данным «Комсомолки», из реальных новинок – только модернизированный БТР и новый танковоз. Еще несколько образцов впервые должны участвовать в параде, но их показывали и раньше – это реактивная система залпового огня «Флейта» на базе броневика ASILAK, модернизированный «Бук» на новом шасси МЗКТ, модернизированный «Ураган» на базе МАЗа, ракетный комплекс «Оса» на базе МАЗа и несколько бронеавтомобилей. Остальная техника участвовала в парадах и раньше.

Еще 29 марта белорусы составили петицию с требованием отменить парад в это непростое для страны время. Под обращением подписалось больше 7 тысяч человек. От Министерства обороны пришел официальный ответ, подписанный министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. В документе четко прослеживается основной тезис: парад и его репетиция являются частью боевой подготовки армии и отменять их не собираются. Также в письме отмечается, что «складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки». Подчеркивается, что для Беларуси военные парады - это «дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства».

Началась подготовка к параду. Репетиции проходят в трех разных местах. Тренировки с участием военной техники проходят на аэродроме МЧС в Липках - это в километре от МКАДа. Пешие расчеты тренируются на территории военной комендатуры в Уручье. Там же репетирует и рота почетного караула. Кроме таких тренировок у роты было запланировано 8 вечерних тренировок непосредственно на месте проведения парада - на проспекте Машерова, у стелы «Минск - город-герой». Правда, две тренировки неожиданно отменили – в Минобороны объяснили, что это были резервные дни, и они не понадобились. На 5 и 7 мая были запланированы две генеральные репетиции в центре Минска.

29 и 30 апреля прошли первые репетиции воздушного парада. Но не над Минском, а над Минским морем. Новинка – самолеты Су-30СМ, которые поступили в нашу армию осенью прошлого года. Российская авиация в тренировках не участвовала, хотя часть самолетов и вертолетов уже перебросили в Беларусь.

Тем временем подготовка к параду начала обрастать различными слухами и неофициальной информацией. Например, что в роте почетного караула обнаружился коронавирус, власти отказались от дальнейшей подготовки к проведению парада. Еще один слух – заболели курсанты и офицеры Военной академии, которые должны были участвовать в параде. А еще, по данным «Комсомолки», среди брестских военнослужащих ходит слух о том, что если ситуация с коронавирусом в Минске к 9 мая не улучшится, парад Победы могут перенести из Минска в Брест. В Минобороны «Комсомолке» сообщили, что пока никакой информации об изменении места проведения парада нет.

- На прошлой неделе в Брест приезжал кто-то из высшего военного руководства - замеряли, хватит ли ширины центральных улиц для проезда колонны техники, - сообщил «Комсомолке» один из военнослужащих. – Окончательного решения пока нет, все зависит от высшего руководства страны.

30 апреля стало известно, что российские и китайские военные отказались участвовать в параде в Минске. Напомним, от России предполагалось участие двух «коробок» солдат, участие расчет БТР-82А - такие уже приезжали на парад в Минск в прошлом году. А еще планировались «Инскандеры» - такие были в Минске в 2014 и в 2019 годах. Должна была участвовать в нашем параде и российская авиация: ударные вертолеты Ка-52, истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» - он сверхзвуковой. Это не новинки - все эти самолеты и вертолеты и раньше участвовали в минских парадах.

Также стало известно об изменения в проведении генеральных репетиций. Выяснилось, что 5 и 6 мая рота почетного караула будет тренироваться не у стелы «Минск – город-герой», а в Уручье. А генеральные репетиции 5 и 7 мая теперь в Минобороны не подтверждают. Говорят, что будет как минимум одна генеральная репетиция, но даты не называют.

Интересный момент: в телепрограммах, которые рассылает в СМИ государственное информационное агентство БелТА, парад «замаскировали». Теперь это называется так: ««праздничный канал, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Во славу общей Победы». Напомним, раньше в программе парады так и указывали: например, «Военный парад, посвященный 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» или «Парад войск Минского гарнизона».

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