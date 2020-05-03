Погода в Беларуси в понедельник 4 мая: грозы и до +21

Май начнется с гроз и дождей. Фото: Оксана БРОВАЧ

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Белгидромета, майские грозы ожидаются на восточной половине страны. При этом возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью и утром ожидается туман.

В Минске в понедельник, 4 мая, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +18 градусов, но ветер будет северным.

В Гродно тоже будет облачно и около +15 - +18, осадков не ожидается.

Живительную влагу природе грозовые тучи принесут в Могилев и Витебск. Днем потеплеет до +18 - +20 градусов, но при грозах возможен сильный северный ветер.

В Гомеле возможен кратковременный дождь днем, ближе к вечеру возможна гроза. Температура днем по прогнозу - +19 - +21 градус.

Без осадков планирует провести понедельник Брест. Днем будет до +19 тепла.