2020-05-03T13:51:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси в понедельник 4 мая: грозы и до +21

Штормовое предупреждение передали для восточных регионов страны
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Май начнется с гроз и дождей.Май начнется с гроз и дождей.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

По прогнозу Белгидромета, майские грозы ожидаются на восточной половине страны. При этом возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью и утром ожидается туман.

В Минске в понедельник, 4 мая, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +18 градусов, но ветер будет северным.

В Гродно тоже будет облачно и около +15 - +18, осадков не ожидается.

Живительную влагу природе грозовые тучи принесут в Могилев и Витебск. Днем потеплеет до +18 - +20 градусов, но при грозах возможен сильный северный ветер.

В Гомеле возможен кратковременный дождь днем, ближе к вечеру возможна гроза. Температура днем по прогнозу - +19 - +21 градус.

Без осадков планирует провести понедельник Брест. Днем будет до +19 тепла.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 мая 2020 года: 16705 человек. 99 умерли
Погода в Беларуси в понедельник 4 мая: грозы и до +21
«Подумайте, что скажут люди»: Лукашенко не будет отменять парад Победы в Минске
Лукашенко озвучил цифры: коронавирус у 30% заболевших пневмонией, на ИВЛ – 200 человек
«Имел контакты с многими людьми»: жителя Глубокского района оштрафовали на 1375 рублей за нарушение самоизоляции
Лукашенко: «Пневмонии чуть-чуть подросли. Главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии»
Лукашенко: «На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом»
В Витебске на пожаре спасли 94-летнего инвалида
В Беларуси заняты почти две трети коек, отведенных для пациентов с COVID-19 и пневмониями
Фотофакт: военные дезинфицируют школы и детский сад под Минском
465 тысяч безработных: мэр Минска рассказал, что бы было с городом, если бы с 1 марта ввели карантин
«Этот процесс будет длиться не меньше года». Анестезиолог-реаниматолог о коронавирусе и колллективном иммунитете
«Этот вопрос витает, как вирус». Эйсмонт рассказала, делал ли Лукашенко тест на коронавирус
В визовые центры Польши скоро можно будет подать документы, но не всем
«В Минске такого еще не было». В столице к 3 июля появится новый фонтан
Белгидромет объявил штормовое предупреждение на вечер 2 мая
В Логойском районе мужчина погиб во время валки леса
Минус одна копейка. 3 мая снова подешевело автомобильное топливо
В Витебске десантники устроили концерт под окнами 95-летнего ветерана
«Была на изоляции в своем кабинете, здесь и жила». Главврач Столбцовской ЦРБ о том, как перенесла коронавирус
Погода в Беларуси 3 мая: до 22 тепла, дожди и грозы
Ночной животновод получил ожоги после взрыва котла: что выяснили следователи?
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 мая 2020 года: зарегистрировано 15 828 положительных результатов, за сутки четыре новых смертельных случая
В Слуцке парень торговал масками с рук, а в Пуховичах - спекулировал антисептиками
«Тело нашли под завалами строительных конструкций». Пенсионер погиб на пожаре в Миорском районе
Индийские студенты-медики просят правительство эвакуировать их из Беларуси: боятся коронавируса