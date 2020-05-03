Ученые назвали новую причину смерти от коронавируса

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Коронавирус COVID-19 и уровень смертности от болезни напрямую связан с дефицитом витамина D. Так решили ученые из Фонда больницы Королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, пишет Sciencealert.

Ученые связали высокий уровень смертности в Европе именно с низким уровнем витамина D. Согласно выводам, витамин, что вырабатывается на солнце, связан с тем, насколько тяжело люди переносят болезнь.

Ученые изучили данные пациентов из двадцати европейских стран. Ученым удалось установить связь между уровнем смертности в них и витамином D. Люди, которые имеют более высокие уровни витамина D, могут делать что-то еще, что помогает остановить разрушительное действие вируса, - говорится в статье. Витамин D является жирорастворимым соединением, которое мы можем получать из таких продуктов, как грибы или рыба, или вырабатывать кожей, реагируя на ультрафиолетовое излучение.

По информации на 3 мая в Беларуси 16705 человек получили подтвержденный диагноз коронавирус. За сутки количество случаев COVID-19 выросло на 880 человек - это не рекорд. Напомним, рекордный прирост, согласно официальным цифрам, был зафиксирован 29 апреля - плюс 973 человека. Умерли 99 человек (+2 за сутки). Выздоровели и выписаны из больниц 3196 пациентов с коронавирусом.

По словам Лукашенко, в Беларуси используются только 10% аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего их больше 2000. На ИВЛ находятся около 200 пациентов в стране.

В разгар пандемии коронавирса Александр Лукашенко не стал отменять парад Победы, запланированный 9 мая 2020 года в Минске. «Люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам», - заявил Лукашенко.