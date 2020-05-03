Лукашенко об иностранцах на параде Победы в Минске: «Пусть приезжают, двери открыты»

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После того, как Владимир Путин перенес парад Победы в Москве с 9 мая на неопределенный срок, в Беларуси заговорили о то, что гости, которые собирались приехать на московский парад, могут вместо этого приехать на парад в Минск. Так, по данным российских властей, участие в московском параде подтверждали главы 17 стран. Накануне отмены парада Москва ожидала приезда генсекретаря ООН, президентов Франции, Чехии, Сербии, Болгарии, Молдовы, Индии, Кубы, Венесуэлы, Казахстана. Пригласят ли их в Беларусь? Еще недавно в МИД Беларуси заявляли, что пока не располагают информацией о том, будут ли приглашены лидеры иностранных государств на парад 9 Мая в Минске. Сейчас на эту темы высказался Александр Лукашенко:

- Беларусь – это живой памятник той войны, - заявил он. - И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств. Кстати, отдельные депутаты и сенаторы – россияне – попросили присутствовать на наших мероприятиях. Мы приветствием это, пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи – мы это обеспечим. У нас аэропорт открыт, думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем дверь.

Напомним, недавно стало известно о том, что российские и китайские военные отказались участвовать в минском параде. Тем не менее, Лукашенко заявил, что парад в Минске состоится в любом случае – иначе «люди не поймут».

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