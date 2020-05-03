2020-05-03T16:11:37+03:00
Общество
КП Беларусь

За 12 лет гомельский «лжемебельщик» обманул людей на 76 тысяч рублей

Пока следователи нашли 14 обманутых, но считают, что их может быть гораздо больше
Григорий ГРИБОВ
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За 12 лет гомельский «лжемебельщик» обманул людей на 76 тысяч рублей.За 12 лет гомельский «лжемебельщик» обманул людей на 76 тысяч рублей.
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В Гомеле следователи расследуют очередное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Подозревают 45-летнего индивидуального предпринимателя Андрея Валентиновича Болдырева. Он работал в торговой точке, которая находится в Гомеле по адресу Карповича, 43а.

По версии следствия, он обманывал своих заказчиков на протяжении 12 лет, с 2008 по 2020 годы. Он обещал изготовить мебель, закупить электроприборов и другие товары. Брал деньги, а взамен писал долговые расписки. В результате он получил от заказчиков не менее 76 тысяч рублей. Потерпевшими по делу признаны 14 человек.

Следователи полагают, что количество потерпевших может быть больше. Если вы пострадали от действий подозреваемого, сообщите по телефонам: (80232) 59-57-06, (8029) 383-81-12.

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