Главврача витебской БСМП уволили из-за репортажа? Минздрав опровергает
В Витебске 30 апреля уволили с должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи, депутата горсовета Сергея Лазаря, сообщает TUT.BY со ссылкой на сотрудников больницы. Некоторые медработники считают, что увольнение главврача связано с выходом большого репортажа из витебской больницы, где журналисты рассказали про работу врачей и медсестер в «грязной зоне» БСМП в период эпидемии коронавируса.
Сергей Лазарь не объяснил TUT.BY, с чем связано его увольнение:
— Давайте, я не буду ничего комментировать.
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун пояснила порталу:
— Трудовые отношения прекращены по соглашению сторон, публикация на интернет-ресурсе не имеет отношения к данной ситуации.
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