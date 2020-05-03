Главврача витебской БСМП уволили из-за репортажа? Минздрав опровергает

27 апреля портал TUT.BY опубликовал большой репортаж из витебской больницы, где журналисты рассказали про работу врачей и медсестер в «грязной зоне» БСМП в период эпидемии коронавируса

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В Витебске 30 апреля уволили с должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи, депутата горсовета Сергея Лазаря, сообщает TUT.BY со ссылкой на сотрудников больницы. Некоторые медработники считают, что увольнение главврача связано с выходом большого репортажа из витебской больницы, где журналисты рассказали про работу врачей и медсестер в «грязной зоне» БСМП в период эпидемии коронавируса.

Сергей Лазарь не объяснил TUT.BY, с чем связано его увольнение:

— Давайте, я не буду ничего комментировать.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун пояснила порталу:

— Трудовые отношения прекращены по соглашению сторон, публикация на интернет-ресурсе не имеет отношения к данной ситуации.

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