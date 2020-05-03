Лукашенко о коронавирусе: «Самым опасным временем были праздники - Пасха, Радоница и 1 мая»

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3 мая, в воскресение, Александр Лукашенко собрал совещание, где обсуждалась ситуация с пандемией коронавируса и подготовка к параду Победы, который запланирован 9 мая в Минске.

- Все мы понимаем, что самое опасное – уже больше половины пути мы прошли – это все эти праздники, - заявил Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ. – Вот так получилось, что начиная от Пасхальных праздников, через Радоницу, 1 мая, огромные выходные… Ограничения в стране не вводились, люди сами решают где им быть. И надо отметить – и мы это заметили - люди очень аккуратно относятся к своему здоровью.

Напомним, президент Беларуси заявил, что парад 9 мая отменять не будет:

– Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. - Ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди, – рассуждает Александр Лукашенко.

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