Лукашенко: «Я не особо парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных»

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В воскресение, 3 мая, Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам пандемии коронавируса и подготовки к предстоящему параду Победы. Президент отметил, что обстановка с пневмониями даже важнее, чем количество людей с выявленным коронавирусом. И вот что он заявил:

- Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши «простыни», которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных, - заявил Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ. – Я сейчас объясню. Уже из своего анализа, да и с врачами разговаривая, с министром - у нас уже общее понимание. Чем больше мы тестируем людей – а сейчас мы вышли на 9,5 – 10 тысяч ежесуточно, тем больше мы получаем с вирусом Covid. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Так вот, что меня больше всего настораживает и я меньше переживаю за вот эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели. И уже мне из разных мест – из больниц, из лабораторий, приходит эта информация. Анализируя всю ситуацию, думаю, что и вы тоже пришли к такому выводу, что нам особое внимание нужно обратить на пневмонии. У нас - пускай на 40-50 человек за 4 месяца - наблюдается прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер просто при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Главное для нас сегодня - это лечение людей – пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один, и я очень серьезно контролирую эти процессы. И если я еще не дошел до Министерства здравоохранения по этому вопросу с претензиями, то это потому, что мы пока еще удерживаем ситуацию на приличном уровне.

Накануне стало известно, что Александр Лукашенко до сих пор не делал тест на коронавирус. Мол, в этом нет никакой необходимости.

Напомним, президент Беларуси также заявил, что парад 9 мая отменять не будет:

– Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. - Ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди, – рассуждает Александр Лукашенко.

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