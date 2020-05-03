1,4 миллиона долларов из бюджета Беларуси потратят на съемку патриотического сериала

Изменить размер текста: A A

На электронной торговой площадке Национального центра закупок появился открытый конкурс на «оказание услуг по производству фильма в игровой форме». Заказчиком выступает Министерство культуры Беларуси, а деньги выделят из государственного бюджета. Цена вопроса – 3,4 миллиона рублей, то есть примерно 1,4 миллиона долларов по нынешнему курсу. Отмечается также, что еще одним источником финансирования должны стать «собственные средства участника или иные не запрещенные законодательством источники в размере не менее 30% от стоимости производства фильма».

Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений – 27 мая. В документах сказано, что Минкульт собирается снять сериал «в игровой форме, отражающего достижения социально-экономического развития Республики Беларусь». Жанр фильма может быть разным: драма, мелодрама, приключения, остросюжетный фильм - по выбору исполнителя. Планируется 8 серий, каждая – не меньше 44 минут. Язык фильма – русских или белорусский, с английскими субтитрами. Срок производства сериала - в течение шестнадцати месяцев от даты заключения договора.