КП Беларусь
Два обгоревших трупа найдены на даче в Бобруйском районе
Следствие устанавливает, кто это: хозяин дачи там не жил
Фото Могилевского областного управления МЧС.
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Пожар произошел возле деревни Слобода в Бобруйском районе, сообщает Могилевское областное управление МЧС. Ночью 4 мая дачники позвонили в МЧС и рассказали, что горит одна из дач в садовом товариществе «Физкультурник», там может находиться человек. При этом одинокий пенсионер - хозяин дачи - жил в Бобруйске.
По приезде спасатели увидели горящий открытым пламенем дачный домик, крыша и перекрытие частично обрушились. Версия местных подтвердилась: под обломками дачи оказались два обгоревших трупа. Сейчас их личности и причину пожара выясняют следователи.