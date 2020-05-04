2020-05-04T10:11:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Два обгоревших трупа найдены на даче в Бобруйском районе

Следствие устанавливает, кто это: хозяин дачи там не жил
Алла БЕЛУГА
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Фото Могилевского областного управления МЧС.Фото Могилевского областного управления МЧС.
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Пожар произошел возле деревни Слобода в Бобруйском районе, сообщает Могилевское областное управление МЧС. Ночью 4 мая дачники позвонили в МЧС и рассказали, что горит одна из дач в садовом товариществе «Физкультурник», там может находиться человек. При этом одинокий пенсионер - хозяин дачи - жил в Бобруйске.

По приезде спасатели увидели горящий открытым пламенем дачный домик, крыша и перекрытие частично обрушились. Версия местных подтвердилась: под обломками дачи оказались два обгоревших трупа. Сейчас их личности и причину пожара выясняют следователи.

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