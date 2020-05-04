Два обгоревших трупа найдены на даче в Бобруйском районе

Следствие устанавливает, кто это: хозяин дачи там не жил

Изменить размер текста: A A

Пожар произошел возле деревни Слобода в Бобруйском районе, сообщает Могилевское областное управление МЧС. Ночью 4 мая дачники позвонили в МЧС и рассказали, что горит одна из дач в садовом товариществе «Физкультурник», там может находиться человек. При этом одинокий пенсионер - хозяин дачи - жил в Бобруйске.

По приезде спасатели увидели горящий открытым пламенем дачный домик, крыша и перекрытие частично обрушились. Версия местных подтвердилась: под обломками дачи оказались два обгоревших трупа. Сейчас их личности и причину пожара выясняют следователи.