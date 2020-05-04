Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 мая 2020 года: 17 489 человек, 103 умерли

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 мая 2020 года

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Минздрав Беларуси продолжает исправно давать информацию о количестве заразившихся вирусом COVID-19. Так, по информации на 4 мая, в Беларуси у 17 489 человек подтвердился диагноз "коронавирус". За сутки количество случаев COVID-19 выросло на 784 человека - это значит, рекордного прироста нет уже около недели. Согласно официальным цифрам, он был зафиксирован 29 апреля - плюс 973 человека.

По данным 4 мая, умерли 103 человек (+4 за сутки), а выздоровели и выписаны из больниц 3259 пациентов с коронавирусом (+63 за сутки).

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