2020-05-04T12:20:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 мая 2020 года: 17 489 человек, 103 умерли

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 мая 2020 года
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Согласно официальным цифрам, последний раз рекордный прирост был зафиксирован 29 апреля - плюс 973 человека.Согласно официальным цифрам, последний раз рекордный прирост был зафиксирован 29 апреля - плюс 973 человека.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Минздрав Беларуси продолжает исправно давать информацию о количестве заразившихся вирусом COVID-19. Так, по информации на 4 мая, в Беларуси у 17 489 человек подтвердился диагноз "коронавирус". За сутки количество случаев COVID-19 выросло на 784 человека - это значит, рекордного прироста нет уже около недели. Согласно официальным цифрам, он был зафиксирован 29 апреля - плюс 973 человека.

По данным 4 мая, умерли 103 человек (+4 за сутки), а выздоровели и выписаны из больниц 3259 пациентов с коронавирусом (+63 за сутки).

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 (29) 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Беларусбанк" перестал выдавать некоторые кредиты на жилье
Минчанин пытался пролезть в квартиру, но застрял. Пришлось звать спасателей
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 мая 2020 года: 17 489 человек, 103 умерли
В лесу Рогачевского района нашли останки пропавшего без вести военнослужащего
Строили курятник, а нашли хранилище боеприпасов
В Калинковичах двухлетний ребенок застрял головой в системном блоке компьютера, его освобождали спасатели
Два обгоревших трупа найдены на даче в Бобруйском районе
1,4 миллиона долларов из бюджета Беларуси потратят на съемку патриотического сериала
Лукашенко: «Я не особо парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных»
Лукашенко о коронавирусе: «Самым опасным временем были праздники - Пасха, Радуница и 1 Мая»
Главврача витебской БСМП уволили из-за репортажа? Минздрав опровергает
За 12 лет гомельский лжемебельщик обманул людей на 76 тысяч рублей
Лукашенко об иностранцах на параде Победы в Минске: «Пусть приезжают, двери открыты»
Ученые назвали новую причину смерти от коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 мая 2020 года: 16 705 человек. 99 умерли
Погода в Беларуси в понедельник, 4 мая: грозы и до +21
«Подумайте, что скажут люди»: Лукашенко не будет отменять парад Победы в Минске
Лукашенко озвучил цифры: коронавирус у 30% заболевших пневмонией, на ИВЛ - 200 человек
«Имел контакты с многими людьми»: жителя Глубокского района оштрафовали на 1375 рублей за нарушение самоизоляции
Лукашенко: «Пневмонии чуть-чуть подросли. Главное для нас сегодня - это лечение людей, пневмонии»