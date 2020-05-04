В Калинковичах двухлетний ребенок застрял головой в системном блоке компьютера, его освобождали спасатели

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В Калинковичах произошло необычное ЧП, сообщили Белта в Гомельском областном управлении МЧС.

В службу спасения позвонили 3 мая в 14.44 и попросили помочь освободить ребенка 2017 года рождения из ловушки. Оказалось, что мальчик засунул голову в разобранный системный блок компьютера и самостоятельно выбраться уже не мог. Спасатели помогли ему высунуть голову и рапортуют: обошлось без травм, госпитализация малышу не понадобилась.

А вот застрявшему мужчине из деревни Новые Кацуры Петриковского района повезло меньше. 3 мая сельчанин 1961 года рождения работал на огороде с мотокультиватором. В какой-то момент обе его ноги оказались зажаты в нем. Прибывшие спасатели освободили его ноги и передали пострадавшего медикам.