Строили курятник, а нашли хранилище боеприпасов

Изменить размер текста: A A

Хозяева дачи в деревне Липовцы Витебского района 2 мая решили поставить на огороде курятник, выбрали под него участок и начали копать землю. В земле они наткнулись на несколько боеприпасов и решили обратиться в милицию. Оказалось, не зря: саперы МВД достали 21 минометную мину калибра 81 мм, 46 гранат, артиллерийский снаряд 75 мм и 50 артиллерийских взрывателей времен ВОВ.

- Арсенал, представлявший реальную опасность, уничтожен, - рассказал Белта официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. - УВД Витебского облисполкома призывает проявлять бдительность и осторожность при проведении земляных работ в весенний период. Находки военных лет зачастую встречаются в это время и могут нести серьезную угрозу жизни и здоровью тех, кто их обнаружил.